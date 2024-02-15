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Gündem
TRT Haber 15.02.2024 16:35

Batan geminin mürettebatı havadan ve denizden aranıyor

Marmara Denizi'nde 6 mürettebatın bulunduğu kuruyük gemisinin yeri tespit edildi. Arama kurtarma faaliyetleri denizden ve havadan devam ediyor.

Batan geminin mürettebatı havadan ve denizden aranıyor

Marmara Denizi'nde batan Batuhan A isimli kargo gemisinin 51 metre derinlikte bulundu. 

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kuruyük gemisinin 6 kişilik mürettebatı için arama kurtarma çalışması 275 personelle devam ediyor.

Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi
Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmara Denizi'nde batan gemiye ilişkin son durum verilerini ve geminin batmadan önceki rotasına dair bir simülasyon paylaştı.  

Marmara Deniz’inin İmralı Adasının güney batısında 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuruyük gemisini arama kurtarma faaliyetlerine yönelik çalışmalar denizden ve havadan sürüyor.

Olayın olduğu saatlerde bölgede, 2,5 metre dalga boyu, 35 km/s rüzgar hızı olduğu belirlendi.  

Dalış planlaması yapılacak

Söz konusu enkaz görüntüsünün gemiye ait olup olmadığının teyidi için dalış planlaması yapılacaktır.

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