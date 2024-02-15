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Gündem
AA 15.02.2024 16:35

AFAD: Maden sahasında kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 kişiyi kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

AFAD: Maden sahasında kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor
[Fotograf: AA]

Başkanlıktan yapılan açıklamada, göçük altında kalan vatandaşların yer tespiti çalışmalarının, profesyonel ekipler tarafından georadar ve yer altı radarları ile karadan, dronlarla da havadan sürdürüldüğü ifade edildi.

Ekiplerin tam donanımlı cihazlarla arama yaptıkları alanların sektörlenerek hassas bir çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, "Bölgede 24 saat aralıksız yürütülen çalışmalarda, 2 bin 722 personel, 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, georadar, 5 yer altı radarı görev yapıyor." denildi.

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AFAD Erzincan
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