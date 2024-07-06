Parçalı Bulutlu 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.07.2024 13:56

Başpehlivanlardan er meydanında "Bozkurt" işareti

Edirne'deki 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak başpehlivanlar, "Bozkurt" işareti yaptı.

Başpehlivanlardan er meydanında "Bozkurt" işareti

Baş boyunda güreşecek pehlivanlar, seyirciye takdim edildi, pehlivanlar aynı zamanda "A Milli Takımımıza başarılar dileriz" pankartı da açtı. Bu sırada güreşecek tüm başpehlivanlar, "bozkurt" işareti yaptı.

UEFA'dan skandal karar: Merih Demiral'a 2 maç ceza
UEFA'dan skandal karar: Merih Demiral'a 2 maç ceza

Ardından ilk turda güreşecek 16 başpehlivan çayırda kalırken, diğer başpehlivanlar ikinci tur sıralarını beklemek üzere dinlenme alanlarına geçti.

Başpehlivanlardan er meydanında "Bozkurt" işareti

Organizasyonda üçüncü gün

Organizasyon bu yıl, format değişikliği nedeniyle alışılagelmişin dışında önceki gün başladı. Üçüncü gün güreşleri ise minik 1 boy pehlivanlarla start aldı.

Bugün baş boyunda 40, baş altı, büyük orta, küçük orta büyük, küçük orta küçük, deste büyük, deste orta, deste küçük, ayak, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2, minik 1 boylarında 32 pehlivan güreş tutacak.

Avrupa şampiyonu oldu, galibiyeti 'bozkurt işareti' ile kutladı
Avrupa şampiyonu oldu, galibiyeti 'bozkurt işareti' ile kutladı

Önceki gün gerçekleşen ön elemeyi geçen Şahali Kurt, Feyzullah Aktürk, Arif Akın, Hamza Özkaradeniz, Cengizhan Şimşek, Hasan Cengiz, Seçkin Duman ve Yunus Emre Yaman, baş boyu mücadelelerine adlarını yazdırmıştı.

Bu isimler, organizasyona direkt katılım hakkı kazanan Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, İsmail Koç, Serdar Yıldırım, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Ali İhsan Batmaz, Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz, Süleyman Başar, Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Tanju Gemici, Recep Kara, Recep Taslak, Emre Erkal ve Faruk Akkoyun'un da aralarında olduğu pehlivanlarla mücadele verecek.

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı Edirne Güreş Kırkpınar Yağlı Güreşleri
Sıradaki Haber
Bakan Uraloğlu: Yollara akıllı ulaşım sistemleri kurulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Kırgızistan'da iktidarı devirme planı yapan gruba ait mühimmat ele geçirildi
14:49
TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde 'Karabağ Deklarasyonu' imzalandı
14:38
Kazakistan Cumhurbaşkanı'ndan 'Büyük Türk Dili Modeli' önerisi
14:18
Caparov: Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesini hayata geçiriyoruz
14:10
İsrail Gazze'de emniyet aracını hedef alarak 6 polisi öldürdü
14:08
Adıyaman'da otomobille kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Fransa'da gözler erken seçimin ikinci turunda
Fransa'da gözler erken seçimin ikinci turunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ