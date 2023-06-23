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Gündem
TRT Haber 23.06.2023 16:36

Başörtüsü teklifi yeniden Meclis gündemine geliyor

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak olan düzenleme yeniden Meclis gündemine geliyor. Ak Parti ve MHP, bu kez muhalefetin desteğini almak istiyor. Muhalefet kanadında ise henüz ortak bir tavır yok.

Başörtüsü teklifi yeniden Meclis gündemine geliyor

Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve ailenin korunmasını öngören düzenleme raftan iniyor. Anayasa teklifi, Meclis'in öncelikli gündemlerinden biri olacak. AK Parti ve MHP, yeni yasama yılında düzenlemeyi Meclis'e sunmayı planlıyor.

Düzenleme, geçen dönem Anayasa Komisyonu'nda görüşülmüştü. CHP ve İyi Parti, "dini inancı sebebiyle" ifadesinin tekliften çıkarılması istemiş, önergeleri reddedilince komisyonu terk etmişti. Teklif komisyonda kabul edilmiş, ancak Genel Kurul gündemine getirilmemiş yeni döneme bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok kez başörtüsünün Anayasal güvence altına alınması gerektiğini söyleyerek, defalarca muhalefete çağrı yaptı.

Saadet, Deva ve Gelecek partilerinin tavrı önemli olacak

Ancak CHP'nin, teklifin aynı şekilde Meclis gündemine gelmesi durumunda destek vermesi beklenmiyor. Bu nedenle 35 milletvekiline sahip Saadet, Deva ve Gelecek partilerinin tavrı önemli olacak. 3 partinin de konuya "uzlaşmacı bir tutum" içinde yaklaşacakları belirtiliyor. Bazı değişikliklerle metne imza atabilecekleri ifade ediliyor.

AK Parti'nin düzenlemeyi Meclis'e göndermeden önce ortak noktada buluşmak için parti yetkilileriyle temasta olması bekleniyor.

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