Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 14:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başörtüsü için Anayasa turu başladı
[Fotograf: AA]
AK Parti, Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik teklifi için Meclis'te destek turuna çıktı. Bu kapsamda MHP ve CHP'yi ziyaret eden heyet, HDP ve İyi Parti ile de görüşecek.
AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti. Daha sonra ise CHP görüşmesine geçildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İstişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendireceğiz. Bu görüşler çerçevesinde teklifin son şeklini vereceğiz. Hazır teklif götürmüyoruz." dedi.
16.30'da HDP ve 17.00'de İyi Parti'ye ziyarette bulunacak.
Bozdağ başkanlığındaki heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alıyor.
Etiketler: Adalet Bakanlığı Anayasa Başörtüsü Bekir Bozdağ
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