Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 14:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattında
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari’ye geldi.
Hakkari/Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanında 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar helikopterlerle sınır hattına geçti.
Bakan Akar’ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır birliklerdeki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.
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