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Gündem
AA 09.01.2025 15:46

Başkentte özel halk otobüsleri kontak kapatacak

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara'da özel halk otobüslerine Ankara Büyükşehir Belediyesince sağlanan gelir desteğinin yeniden sağlanmaması ve biniş ücretlerinin düzenlenmemesi halinde 20 Ocak'ta kontak kapatacaklarını bildirdi.

Başkentte özel halk otobüsleri kontak kapatacak

Kara, Başkentte şehir içi toplu taşıma hizmeti veren otobüs esnafıyla beraber Ankara İlçe Terminali'nde basın açıklaması yaptı.

ABB'den aldıkları desteğin yeni yıl itibarıyla verilmeyeceğini öğrendiklerini belirten Kara, çeşitli gider kalemlerine ve ürünlere zam yapıldığını, ancak ulaşıma Ankara'da zam gelmemesinden dolayı mağdur olduklarını öne sürdü.

Kara, öğrencilerin kullandığı abonman karta ilişkin, "İlk onay veren bendim, verdiğimize pişman olduk. Bu kartlar herkese verilmeyecekti. Bugün abonman sayısı Ankara'da tam bilet sayısını geçti. İki sene önce araçlara binen tam biletli, yüzde 37-38'di. Bugünlerde ise yüzde 20'lerde." dedi.

Ücretsiz biletlerdeki gelir desteğinin artması yönünde talepte bulunan Kara, ücretsiz biniş hakkına sahip 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların araçlarda keyfi yolculuk yaptığını ileri sürdü.

Sorunlarına çözüm üretilmezse 20 Ocak'tan itibaren hizmet vermeyeceklerini duyuran Kara, Türkiye'de gelir desteği olmadan özel halk otobüsü sektörünün yürüme şansı bulunmadığını savundu.

Kara, 20 Ocak'ta kontak kapatma yoluna gitmemeleri halinde ise ücretsiz ve abonman karta sahip vatandaşları, özel halk otobüslerinde taşımayacaklarını kaydetti.

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