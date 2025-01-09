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TRT Haber 09.01.2025 15:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmamı Sabri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmamı Sabri'yi kabul etti

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