Başıboş köpeklere yönelik kanun teklifi görüşmeleri sürüyor: "Ötenazi" kelimesi metinden çıkarıldı

Sokaklar saldırgan başıboş köpeklerden arındırılacak, modern ve sürdürülebilir barınaklar hizmete girecek...

AK Parti'nin sunduğu kanun teklifinin görüşmeleri Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam ediyor.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören teklife göre, başıboş sokak hayvanlarıyla ilgili yetki belediyelerde olacak.

Sahiplediği hayvanları terk edenlere para cezası

Uygulamayı gerçekleştirmeyen yetkililere 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Teklifle evcil hayvanlarını terk edenlere ve sahipsiz hayvan popülasyonunu artıranlara da ceza kesilecek

Sahiplendiği köpeği sokağa bırakanlar, hayvan başına 60 bin lira ceza ödeyecek, köpekleri şehir dışındaki boş arazilere bırakan belediye ya da derneklere de hayvan başına 50 bin lira ceza uygulanacak.

Düzenlemeye göre başıboş sokak köpekleri kısırlaştırılacak, aşıları yapılacak, sahiplendirilinceye kadar bakımları barınaklarda sağlanacak.

Görüşmeler sırasında verilen önerge ile teklif metninden "ötenazi" kelimesi çıkarıldı. Bunun yerine “Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9'uncu Maddesi’nin 3'üncü Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır” ifadesi metne eklendi.