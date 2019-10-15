Barış Pınarı Harekatı'nda 2 asker şehit oldu15 Ekim 2019 Salı 13:12 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 16:31
Barış Pınarı Harekatı'nda Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Teröristlere anında karşılık verildi, en az 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.
Anında karşılık verildi, en az 15 terörist etkisiz hale getirildi
Teröristlerin saldırısı sonrası bölgede belirlenen hedefler tespit edilerek imha edildi. Bölgede en az 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.
Kaynak: TRT Haber