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Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük yeni sızma ve saldırı girişimleri önlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/RUzCu4L7xE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 10, 2020
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