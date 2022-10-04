Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 09:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz" sözleri yer aldı.
Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 4, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/LuRinGylJZ
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı PKK/YPG Suriye Terörle Mücadele
Son Haberler
- 10:43
- 10:41
- 10:39
- 10:36
- 10:26
Sıradaki Haber
AK Parti'den çağrı: Tarihi mücadelenin yeni aşaması, çarşamba herkesi ekran başına bekliyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz