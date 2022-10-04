Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı 08:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti'den çağrı: Tarihi mücadelenin yeni aşaması, çarşamba herkesi ekran başına bekliyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hak ve özgürlüklerle ilgili açıklama yapacağını söyleyerek herkesi ekran başına davet etti. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır." dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, duyuruyu Twitter hesabından yaptı:
"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.
Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.
Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.
Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."
???? Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 4, 2022
???? Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Ömer Çelik
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