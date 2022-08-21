Haber Giriş: 21 Ağustos 2022 Pazar 10:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/oswUzd9StF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2022
MİT'ten de bir nokta operasyon
MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde askeri eğitim veren yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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