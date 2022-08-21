Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK/YPG'ye nokta operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. MİT, son dönemde örgütün sözde lider kadrosunu takip ediyor ve etkisiz hale getiriyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de, PKK/YPG'li teröristlere ideolojik ve silahlı eğitimler verilen sözde Hebat Derik akademisinin yöneticilerinden terörist Mıhyeddin Gulo, MİT'in 9 Ağustos'ta Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Gulo'nun, Türk güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin planlamasında etkin rol aldığı, Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği belirlendi.

Hebat Derik adıyla teröristlere silah kullanımı, bomba yapımı ve suikast eğitimi verilen sözde akademinin yöneticilerinden olan Gulo'nun, örgüt mensuplarını Türkiye'nin yurt içindeki ve Suriye'deki birliklerine eylem yapmak üzere yetiştirdiği de kaydedildi.

MİT, Kamışlı'yı PKK/YPG'ye dar etti

Son 1 ay içerisinde Mardin sınırına komşu olan Suriye'nin Kamışlı kentinde 4 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

6 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusu Rezzan Cavit kod adlı Yusif Mehmud Rebani ve beraberindeki sözde eyalet Genel İstihkam Sorumlusu Ruhaz Amude kod adlı Mazlum Esat etkisiz hale getirildi.

16 Ağustos'ta açıklanan ve Kamışlı'da düzenlenen operasyonda ise PKK/YPG'nin sözde eyalet yöneticisi "Dijvar Silopi" kod adlı Muhsin Yağan etkisiz hale getirdi.