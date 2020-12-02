2018'de hayata geçirilen Balkan Gençlik Okulu, bu yıl Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, Yunanistan, Arnavutluk ve Sırbistan’dan 500’e yakın gencin katılımıyla 9 STK ve eğitim kurumu ile iş birliği içerisinde gerçekleştirildi.

Katılımcılara akademik, kültürel ve tarihi donanımlarını artıracak içerik sunulurken; Balkanlar’ın ortak sorunlarına ortak çözümler üretilmesi için de bir zihni eşleşme olanağı sunuldu.

[BGO Değerlendirme ve Kapanış Programı bu yıl çevrim içi düzenlendi.]

Katılımcılar ayrıca Balkan Gençlik Okulu kapsamında Türkiye’deki zengin tarihi ve kültürel mirası yakından gördükleri gezi programlarına katılıyor.



Balkan Gençlik Okulu’nun kapanış ve değerlendirme programında YTB Başkanı Abdullah Eren, ilgili Balkan ülkelerinden STK ve eğitim kurumlarından temsilciler ile çok sayıda katılımcı genç yer aldı.

Programa dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan YTB Başkanı Eren, ‘‘Balkan Gençliği’ni müşterek düşünce ve değer kodlarında buluştururken; ortak sorunlara ortak çözümler aratıp akademiden tarih ve kültüre zengin bir içerik sunan Balkan Gençlik Okulu’nu pandemi şartlarına rağmen bu yıl da tamamladık.” ifadelerini kullandı.