Haber Giriş: 2 Aralık 2020 Çarşamba 12:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bilim Kurulu "aşı" gündemiyle toplandı
[Fotoğraf: AA ]
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplandı.
Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın video konferans yöntemiyle katılımıyla toplandı.
Toplantıda, COVID-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.
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