Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, haberi sosyal medya hesabından verdi.

Marmara Denizi’ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarının iki katına (2.000 - 2.900 lira) çıkarıldığını duyurdu. Marmara’da 3 bin 447 balıkçının ödeme için başvurduğunu belirtti.

Bölge balıkçılarına yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesi yarın yapılacak.