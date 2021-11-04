Haber Giriş: 4 Kasım 2021 Perşembe 11:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Balıkçılara destek ödemesi yarın yapılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Bakan Pakdemirli, "Marmara Denizi’ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarını iki katına çıkardık. Marmara’da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu" dedi. Yaklaşık 8,2 milyon liralık destekleme ödemesi yarın yatırılacak.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, haberi sosyal medya hesabından verdi.
Marmara Denizi’ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarının iki katına (2.000 - 2.900 lira) çıkarıldığını duyurdu. Marmara’da 3 bin 447 balıkçının ödeme için başvurduğunu belirtti.
Bölge balıkçılarına yaklaşık 8,2 milyon lira destekleme ödemesi yarın yapılacak.
Marmara Denizi’ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarını iki katına (2.000 - 2.900 TL’ye) çıkardık.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) November 4, 2021
Marmara’da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu.
Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon TL destekleme ödemesini 5 Kasım Cuma günü yapacağız.
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı Bekir Pakdemirli Balıkçılık
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