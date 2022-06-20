Bakayalara bedelli affı: Teklif bugün Meclis'e geliyor
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, bakayalara bedelli af düzenlemesinin bugün Meclis'e sunulacağını belirtti. Ünal ayrıca öğrenci affı ile ilgiliyi düzenlemenin de bu hafta içinde Meclis'e geleceğini aktardı.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, bakayalara bedelli af konusuyla ilgili şunları söyledi:
"7 kanunda düzenleme ve değişiklik ön görüyoruz. Teklif 20 maddeden oluşuyor, Meclis Başkanlığı'na sunacağız. Bu hafta içinde öğrenci affı ile ilgiliyi düzenlemeyi de Meclis'e sunacağız."
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal: Düzenlememiz 7 kanunda düzenleme ve değişiklik öngörüyor ve 20 maddeden oluşuyor. Birazdan da TBMM’ye bu 20 maddelik kanun teklifimizi sunacağız. Bu hafta içerisinde de öğrenci affıyla ilgili düzenlemeyi de inşallah TBMM’ye sunacağız. pic.twitter.com/rjXA80qQgb— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 20, 2022
Miktarı MSB belirleyip kamuoyuyla paylaşacak
Ünal, dövizle askerlikten dolayı geri dönme hakkı verilenlerin durumunun ücretleriyle ilgili de, "Milli Savunma Bakanlığı bu miktarları belirleyip kamuoyuyla paylaşacak" dedi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal: Dövizle askerlikten dolayı geri dönme hakkı verilenlerin durumunun ücretleriyle ilgili de yine Milli Savunma Bakanlığı bu miktarları belirleyip kamuoyuyla paylaşacak.https://t.co/FWa6pSViVV pic.twitter.com/xzkWg7aoLa— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 20, 2022
- 13:09
- 12:53
- 12:54
- 12:32
- 12:31