AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, bakayalara bedelli af konusuyla ilgili şunları söyledi:

"7 kanunda düzenleme ve değişiklik ön görüyoruz. Teklif 20 maddeden oluşuyor, Meclis Başkanlığı'na sunacağız. Bu hafta içinde öğrenci affı ile ilgiliyi düzenlemeyi de Meclis'e sunacağız."

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal: Düzenlememiz 7 kanunda düzenleme ve değişiklik öngörüyor ve 20 maddeden oluşuyor. Birazdan da TBMM’ye bu 20 maddelik kanun teklifimizi sunacağız. Bu hafta içerisinde de öğrenci affıyla ilgili düzenlemeyi de inşallah TBMM’ye sunacağız. pic.twitter.com/rjXA80qQgb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 20, 2022

Miktarı MSB belirleyip kamuoyuyla paylaşacak

Ünal, dövizle askerlikten dolayı geri dönme hakkı verilenlerin durumunun ücretleriyle ilgili de, "Milli Savunma Bakanlığı bu miktarları belirleyip kamuoyuyla paylaşacak" dedi.