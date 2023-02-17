Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1589 kayıtlı çocuğumuz, hastanede tedavisi devam eden 556 çocuk bulunmaktadır. 80 çocuk tedavisinin ardından Bakanlığımızın ilgili birimlerine teslim edilerek kurum bakımı altına alınmıştır. 953 çocuğumuz ise başvurucuların kimlik kontrolleri ve doğrulaması yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1342 çocuğumuz, kimliği bilinmeyen 247 çocuğumuz bulunmaktadır."