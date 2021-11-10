Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, mesajında,"Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" sözlerini kullandı.

Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 83. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.#10Kasım pic.twitter.com/vncQ7Ekinr — Fuat Oktay (@fuatoktay) November 10, 2021

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı, Milli Mücadele'nin başkomutanı, Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 83. yılında saygı ve şükranla andıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamanın, "Onun, Türk milletiyle birlikte yedi düvele karşı verdiği mücadeledeki liderliğini örnek alarak Türkiye'nin milli menfaatlerini daima önde tutmak, tam bağımsızlık, onurlu bir gelecek, bilimsel ilerleme ve kalkınma mirasına sahip çıkmak" olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. https://t.co/oKvKqpErwZ pic.twitter.com/jsetMnNAxm — TBMM (@TBMMresmi) November 9, 2021

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Mücadele'yi zafere taşıyan ve bu zaferi Cumhuriyet ile taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli lider ve devlet adamlarından olduğunu ifade etti.

Akar, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, ilkeleri ve düşünceleriyle Türk milletinin hafızasında ve yüreğinde yaşayan, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü ebediyete intikalinin 83'üncü yılında rahmet ve minnetle yad etti.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.https://t.co/rOGXAijOh0#10Kasım1938 #MustafaKemalAtatürk pic.twitter.com/yXJXmeq2LL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, yol göstericiliği, idealleri ve davasıyla gönüllerdeki tazeliğini sadece Türk milleti için değil, bütün mazlum milletler için de muhafaza eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılının idraki içinde olduklarını belirtti.

Hedefleri, gayeleri ve köklü geçmişleri olan milletlerin köklü değişim dönemlerinin, bir başka deyişle tarihlerinin kırılma anlarının da olduğunu dile getiren Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yine böylesi bir dönemde, dünyada her milletin kendisine bir 'emperyalist' seçmek zorunda bırakıldığı bir zaman diliminde sorumluluk almış, her alanda bağımsız olmayı esas alan, milli menfaatlerden asla taviz vermeyen, baskıya ve esarete karşı boyun eğmeyen anlayışı ile hem aziz milletimizin hem de insanlığın geleceğine silinmez bir imza atmıştır."

Yol göstericiliğiyle, idealleriyle, davasıyla, gönüllerdeki tazeliğini sadece bizim için değil, bütün mazlum milletler için de muhafaza eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümünün idraki içindeyiz... #10Kasımhttps://t.co/Cbs61yPH68 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 10, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Saygı ve rahmetle anıyoruz"

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk aramızdan ayrıldığı zaman 57 yaşındaydı. Bildiğimiz yıllarla bir tutulamayacak bir 57 yıl! Lider olarak hayatını adadığı ve milletimizle inşa ettiği eserler binlerce yıl yaşayacak. O’nu, hatırasına saygı ve rahmetle anıyoruz."

Atatürk aramızdan ayrıldığı zaman 57 yaşındaydı. Bildiğimiz yıllarla bir tutulamayacak bir 57 yıl! Lider olarak hayatını adadığı ve milletimizle inşa ettiği eserler binlerce yıl yaşayacak. O’nu, hatırasına saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/WmJ4L1lnd0 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 10, 2021

"Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak en büyük sorumluluğumuz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise yayımladığı mesajında, Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti:

"Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz mücadelesinin hareket noktası olan ve ülkemizin kuruluş felsefesinde yer alan milli bağımsızlığımızdan asla ödün vermeden, ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygularla, bu cennet vatanı bizlere emanet eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.