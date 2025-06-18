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Gündem
AA 18.06.2025 15:06

Bakanı Yerlikaya'dan Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Vatanın mavisinde, şanlı bayrağın izinde görev yapan ve kuruluşunun 43. yılını kutlayan Sahil Güvenlik Komutanlığımızı, kahraman denizcilerimizi gönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Bakanı Yerlikaya'dan Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

Çaka Beylerin, Piri Reislerin, Barbaros Hayrettinlerin torunlarına, milletin sevgisinin engin denizler kadar sonsuz olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sizler denizlerimizin huzur ve güvenliğinin teminatı, Mavi Vatan'ımızın yılmaz bekçilerisiniz. Vatanın mavisinde, şanlı bayrağın izinde görev yapan ve kuruluşunun 43. yılını kutlayan Sahil Güvenlik Komutanlığımızı, kahraman denizcilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Dümeniniz viya, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun."

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, Komutanlığın eğitim ve faaliyetlerinin bulunduğu videoya da yer verdi.

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