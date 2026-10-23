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Gündem
TRT Haber, AA 23.10.2026 12:48

Bakanı Fidan'dan İstanbul'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı ve R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında diplomatik temaslarda bulundu.

Bakanı Fidan'dan İstanbul'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin ile 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı marjında bir araya geldi.

Bakanı Fidan'dan İstanbul'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile İstanbul’da bir araya geldi.

Bakanı Fidan'dan İstanbul'da diplomasi trafiği

Bakan Hakan Fidan ardından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile R4+E3 toplantısı marjında bir araya geldi.

Bakanı Fidan'dan İstanbul'da diplomasi trafiği

Fidan, İtalya'nın da katıldığı R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile de görüştü.

Bakanı Fidan'dan İstanbul'da diplomasi trafiği

Bakan Fidan daha sonra R4+R3 toplantısı marjında İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Bakanı Fidan'dan İstanbul'da diplomasi trafiği

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