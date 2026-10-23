Bakanı Fidan'dan İstanbul'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan Şahin ile 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı marjında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile İstanbul’da bir araya geldi.

Bakan Hakan Fidan ardından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile R4+E3 toplantısı marjında bir araya geldi.

Fidan, İtalya'nın da katıldığı R4+E3 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile de görüştü.

Bakan Fidan daha sonra R4+R3 toplantısı marjında İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.