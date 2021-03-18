Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde gerçekleştirilen Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 65'inci oturumuna video mesaj gönderdi.

Mesajında salgının küresel ekonomi ve halk sağlığı sistemleri üzerinde benzeri görülmemiş bir yük getirdiğine dikkat çeken Selçuk, bu krizin kadınlar üzerinde orantısız etki yarattığını ve dünya çapında yoksul kadınların oranının önemli ölçüde artacağının tahmin edildiğini vurguladı.

Selçuk, bu durumu dikkate alarak Türkiye'de tüm acil durumlarda kadınlara öncelik verdiklerine işaret ederek, "Türkiye'deki sosyal hizmet ağımız ve kapsamlı sosyal yardım programlarımızla kadınları destekliyoruz" dedi.

"Kadınlar barışın inşasında da önemli rol oynar"

Kadınların sadece kalkınmada değil barışın inşasında da önemli rol oynadıklarını anlatan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Kadınların kamusal yaşama ve karar alma mekanizmalarına tam ve etkin katılımının sağlanması kuşkusuz çok boyutlu ve koordineli politikalar gerektiren bir hedeftir."

Selçuk, Türkiye'de başta kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması olmak üzere pek çok alanda önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizler kapsamlı bir "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" hazırladık ve 5 ana politika ekseni belirledik; karar alma mekanizmalarına katılım, ekonomi, eğitim, sağlık ve medya. 2002 yılına göre kadın milletvekili sayısı son seçimlerde 4 kattan fazla artış göstermiştir. Bu artış önemli bir başarıya işaret etse de gelecek yıllarda daha yüksek temsil oranlarına ulaşmayı hedefliyoruz."

"Son 20 yılda kadın konuk evi sayısı 11'den 148'e çıkarıldı"

Türkiye'de kadınların ve kız çocuklarının eğitim düzeylerini yükseltmekten kadınların iş gücü piyasasına katılımını artırmaya kadar bir dizi önemli adımlar attıklarını belirten Selçuk, aile ve iş hayatı dengesini sağlamak için de gerekli yasal düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda da gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çekerek, tüm şehirlerde "Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri" kurduklarına ve son 20 yılda kadın konuk evi sayısını 11'den 148'e çıkardıklarını vurguladı.