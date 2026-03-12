Açık 4.2ºC Ankara
Gündem
AA 12.03.2026 01:31

Bakan Yumaklı: Bizlere emanet edilen bu eşsiz mirası yarınlarımıza güvenle taşıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Milli Parklar Kanunu ile yaban hayatından biyolojik çeşitliliğimize, ekosistemimizden korunan alanlarımıza kadar doğamız için daha güçlü bir koruma kalkanı oluşturuyor, bizlere emanet edilen bu eşsiz mirası yarınlarımıza güvenle taşıyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı: Bizlere emanet edilen bu eşsiz mirası yarınlarımıza güvenle taşıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal'deki hesabından, milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini değerlendirdi.

Milli Parklar Kanunu'nun Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, şunları ifade etti:

"Milli Parklar Kanunu ile yaban hayatından biyolojik çeşitliliğimize, ekosistemimizden korunan alanlarımıza kadar doğamız için daha güçlü bir koruma kalkanı oluşturuyor, bizlere emanet edilen bu eşsiz mirası yarınlarımıza güvenle taşıyoruz. Bu süreçte büyük bir özveriyle emek veren AK Parti ve MHP gruplarına, kıymetli milletvekillerimize, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyelerimize ve Meclis çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

Denetim faaliyetleri çok daha güçlü şekilde ilerleyecek

Bakan Yumaklı, paylaşımında düzenlemeye ilişkin detayların bulunduğu infografiğe yer verdi.

Görselde, düzenlemenin neden yapıldığına ilişkin, "Doğayı daha iyi korumak. Yasa dışı avcılığı azaltmak. Milli parkları daha düzenli yönetmek. Kurumu daha güçlü ve hızlı çalışır hale getirmek." ifadesine yer verildi.

Yasa dışı avcılığa karşı cezaların artırılacağına işaret edilen infografikte, denetim görevlilerinin yetkilerinin genişletileceği ve orman muhafaza memurlarının da yasa dışı avla mücadele edebileceği belirtildi.

İnfografikte, koruma kapsamının genişletildiği, denetim faaliyetlerinin çok daha güçlü şekilde ilerleyeceği ifade edildi.

Sadece milli parklar değil diğer korunan alanlarda da plan yapılacağı belirtilen infografikte, ayrıca turizm projelerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görüşünün alınacağı kaydedildi.

İnfografikte, yöre halkının da sürece dahil olacağı belirtilerek, "Alan kılavuzluğu sistemi getiriliyor. Yerel halk ziyaretçi yönetiminde de rol alabilecek. Ekoturizm desteklenecek." bilgisi verildi.

