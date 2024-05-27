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Gündem
TRT Haber 27.05.2024 11:24

Bakan Yılmaz Tunç: Darbecilere geçit vermeyen anayasa elzemdir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Darbecilerin yaptığı bir anayasa ile değil, milletimizin onayladığı bir anayasa ile devam etmemiz lazım. Darbecilere geçit vermeyen anayasa elzemdir" dedi.

Bakan Yılmaz Tunç: Darbecilere geçit vermeyen anayasa elzemdir
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda TRT Haber'in konuğu oldu. 

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar: 

Demokrasiye sürlen kara lekenin günü 27 Mayıs'ta demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Haksız mahkum edilen darbe mağdurları var. Göstermelik bir yargılama yapıldı. Bu yargılamaları gerçekleştiren savcılar, anayasa mahkemesi başkanları oldular. Yargıtay, Danıştay üyeleri oldular. Ödüllendirilerek uzun yıllar yargı sisteminin içerisinde yer aldılar. 

Demokrasi tarihimiz darbelerin kara lekeleriyle dolu. Maalesef 27 Mayıs'ta darbeciler başarılı oldu. Daha sonra da başarılı darbeler oldu. Sonrasında yine bir takım kalkışmalar yapıldı. 15 Temmuz kalkışmasında da milletimiz büyük bir kahramanlık sergiledi. 

 

 

"Vesayetçi yargı sistemine karşı darbecilerden hesap soruldu"

27 Mayıs Cumhuriyet tarihimizin ilk darbesiydi. Bu darbeciler yargıda etkin görev aldılar. Darbe mağdurlarını yargıladılar. Hukuken destek veriyormuş gibi göründüler. Bugün geldiğimiz noktada bu yargı sistemi yok. 12 Eylül darbecilerinin yargı huzuruna çıkarılmasını sağladık. Ve mahkum oldular. 17-25 Aralık sorumluları hesap verdiler. Vesayetçi yargı sistemine karşı milletimiz darbecilerden hesap sordu. 

"Türkiye'nin demokrasi standardı yükseldi"

Darbelerin izini silmek önemliydi, silindi. Hükümet darbecileri yargı önüne çıkardı. Burası Yassıadaydı, bugün demokrasi ve özgürlüklerin adası. 

Yeni anayasa çalışmaları başladı. Türkiye'nin demokrasi standardı yükseldi. Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir anayasaya ihtiyacımız var. Hak arama özgürlüğünü sağlayan bir anayasa kurmamız lazım. Daha demokratik hale getirmek için çalışmaları sürdürüyoruz.   

 

"Darbecilerin anayasası ile değil milletimizin onayladığı bir anayasa lazım"

Darbecilerin yaptığı bir anayasa ile değil milletimizin onayladığı bir anayasa ile devam etmemiz lazım. Darbenin izlerini silmeye yönelik yasal değişiklikler de yaptık. Özgürlükçü ve darbecilere geçit vermeyen anayasa elzemdir.

TBMM'nin ve milletimizin onaylamasıyla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına gitmemiz lazım. Bu konuda tüm partilerin uzlaşmaya yanaşması önemlidir. Kim bu konuda biz de varız derse, usul konusunda da anlaşma olursa, Türkiye Yüzyılı'nın başında yeni anayasaya inşallah kavuşuruz. 

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