Dilan ve Engin Polat'ın komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılanmasına başlandı

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, sanıklar Dilan Polat ve Engin Polat, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapması için söz hakkı verilen Dilan Polat, komşusunun şikayetinden vazgeçtiğini ve uzlaştıklarını belirterek, "Ben kimseyi darbetmedim. Zaten bir erkeği darbedebilmem mümkün değil, korkarım. Kimseye hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemedim. Müştekilerle geçmişten gelen hiçbir husumetim yoktur. Olay günü sadece otopark dolayısıyla bir tartışma yaşandı. Müştekilerin evine girmedim, kimseyi darbetmedim. Zaten kamera görüntülerinde de olay görülebilmektedir. Suçlamayı kabul etmiyorum." diyerek, beraatini talep etti.

Sanık Engin Polat ise olay günü müşteki Metin S.A'nın aracını, kendilerine misafirliğe gelen arkadaşının aracının arkasına park ettiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Misafirimin çocuğu hastalanınca acil olarak çıkmak durumunda kaldık. Eşim bu durumu kendisine bildirince aralarında tartışma çıkmış. Ben içeride otururken eşimin çığlık sesini duydum. Eşime saldırıldığını ve küfür edildiğini söylediler. Bunun üzerine Metin'in evine doğru gittim. Kapı zaten açıktı. Kapının eşiğinde durarak eşine, Metin'in nerede olduğunu sordum. Metin Bey'in eşine bir hakaret ve tehdidim olmamıştır. Zaten kamera kayıtlarında da görüleceği üzere, kısa bir süre orada durduktan sonra dönüyorum. Sonra aşağıya sorup indiğimde Metin ve eşimin tartıştığını, Metin'in eşime hareket ettiğini gördüm. Metin Bey'in eşimin göğsüne vurmak suretiyle hareket yaptığını görünce endişelendim. Eşimi korumak amacıyla bir kere darp oldu. Hiçbir şekilde konuşma imkanımız olmamıştır. Bu nedenle hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemem de söz konusu olmadı. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim."

Sanıkların avukatı Haydar Enes Çetinkaya, dosya kapsamındaki tüm suçların şikayete bağlı suçlar olduğunu vurgulayarak, karşı tarafın da şikayetten vazgeçmesi nedeniyle dosyanın düşürülmesini talep etti.

Müşteki avukatları da müvekkilinin şikayetinden vazgeçtiğini bildirerek, dosyanın düşürülmesini istedi.

Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, müştekilerin gelecek celse dinlenilmesini ve olay günü hasta olan çocuğun hastaneye götürülüp götürülmediğine dair raporların mahkemeye getirilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan hakim, savcının taleplerini kabul ederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2023'te Çekmeköy'de Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle Polat çiftinin evinde parti düzenlendiği ve partiye gelen bir misafirin bebeğinin rahatsızlandığı belirtilerek, doktora gitmek için park halindeki aracına yönelen misafirin, otomobilinin önünde başka bir araç gördüğü anlatılıyor.

Haber verilen Engin Polat'ın, aracın çekilmesini istemek için komşusu Metin S.A'nın evine gittiği, ancak komşusunu evde bulamadığı aktarılan iddianamede, Engin ve Dilan Polat çiftinin daha sonra Metin S.A. ile yolda karşılaşarak tartıştıkları, tartışmanın büyümesi üzerine bu kişiyi darbedip tehditte bulundukları öne sürülüyor.

İddianamede, müşteki Metin S.A'nın, Polat'lara gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park etmeleri nedeniyle aracını sokak üzerine bırakmak zorunda kaldığını söylediği belirtilerek, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden alınan rapora göre müştekinin darbedilme sonucu hafif nitelikte yaralandığı kaydediliyor.

İddianamede Dilan Polat'ın "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat'ın ise "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Polat çiftine yönelik diğer soruşturma

Öte yandan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu 24 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 16 zanlının tutuklandığı bu soruşturmada sulh ceza hakimliği, bazı sosyal medya fenomenleri hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygularken, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.