Bakan Yerlikaya'dan "Ali Yerlikaya zafiyet yok demiş" içerikli haberlere ilişkin açıklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, söz konusu iddialar hakkında kamuoyunun gerçek bilgilerle aydınlatılması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, sürecin 09 Eylül 2020'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında imzalanan bir protokolle başladığı hatırlatıldı. "İstanbul’un Trafik Planlama Yönetim ve İşletim Yazılımının Yapılması" projesi kapsamında USTDA'nın İBB'ye 5 milyon 117 bin 887 dolar hibe desteği sağlayacağı ve bu çerçevede 15 Eylül 2020'de ABD menşeli SAS firmasıyla anlaşıldığı kaydedildi.

Bu anlaşmanın kamuoyuna yansımasının ardından, bir vatandaşın 24 Eylül 2020'de CİMER üzerinden ve Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yaptığı şikayetlere değinildi.

Şikayetlerde, projenin daha düşük maliyetle yapılabileceği ve verilerin yabancı bir firmayla paylaşılmasının "milli güvenlik sorunu" ile 2019/12 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesine aykırılık teşkil edebileceği iddialarının yer aldığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya, dönemin İstanbul Valisi olarak, 25 Ocak 2021'de İçişleri Bakanlığı’ndan iddiaların araştırılması veya soruşturulması için Mülkiye Müfettişi görevlendirilmesini talep ettiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı'nın 14 Aralık 2021'de konuyu "soruşturma değil, araştırma" amacıyla Mülkiye Teftiş Kurulu'na sevk ettiği bilgisi paylaşıldı. Görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerinin 29 Nisan 2022 tarihli 37 sayfalık raporunda, iddiaların tek tek incelendiği aktarıldı.

Raporda şu bulgulara yer verildi:

Hibenin harcanmasında ve işin ABD menşeli SAS firmasına verilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı,

"Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesine aykırılık tespit edilmediği,

Konuya ilişkin "bir işlem yapılmasına yer olmadığı."

İçişleri Bakanlığı'nın bu rapor doğrultusunda 7 Haziran 2022'de İstanbul Valiliği'ne "gereğinin yapılması" talimatını gönderdiği ifade edildi. Bu talimat üzerine İstanbul Valiliği'nin de 23 Haziran 2022 tarihli yazısıyla söz konusu iddiaların "işleme konulmamasına" karar verdiği açıklandı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasını, "'Ali Yerlikaya zafiyet yok demiş' içerikli haberlere ilişkin mesnetsiz iddiaları dile getirenlerin yaptıkları, tam anlamıyla alçak bir algı çalışmasından ibarettir." ifadeleriyle tamamladı.