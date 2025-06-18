Bakan Yerlikaya: Millette infial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2024 yılında 62 milyonu aşkın turist ağırladığını ve turizm sektörünün ülkenin parlayan yıldızı olduğunu ifade etti.

Son günlerde sosyal medyada bazı işletmelerde millette infial uyandıran görüntülerin yer aldığına dikkati çeken Yerlikaya, "Bu görüntüler asla kabul edilemez! Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim." dedi.

Bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemediklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu amaçla yarın Muğla’da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, 'alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili' bir toplantı yapılacaktır. Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır."