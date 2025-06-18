Açık 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 18.06.2025 17:04

Bakan Yerlikaya: Millette infial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada paylaşılan bazı işletmelerdeki infial uyandıran görüntülerin asla kabul edilemeyeceğini, konuyla ilgili Bakan Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısını görevlendirdiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya: Millette infial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2024 yılında 62 milyonu aşkın turist ağırladığını ve turizm sektörünün ülkenin parlayan yıldızı olduğunu ifade etti.

Son günlerde sosyal medyada bazı işletmelerde millette infial uyandıran görüntülerin yer aldığına dikkati çeken Yerlikaya, "Bu görüntüler asla kabul edilemez! Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim." dedi.

Bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemediklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu amaçla yarın Muğla’da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, 'alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili' bir toplantı yapılacaktır. Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir. Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Turizm
Sıradaki Haber
Bakan Yumaklı, yaralı tay "Nazlı" için yapılan yardım çağrısını karşılıksız bırakmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:15
Kontrolden çıkan metrobüs bariyerlere çarptı
16:49
İsrail, Tahran’da Kızılay binasının yakınlarına saldırı düzenledi
16:16
e-Nabız'ın kullanıcı sayısı 78,5 milyona ulaştı
15:57
Mardin'de "YKS" tedbirleri: Ağır tonajlı araçlar şehre giremeyecek
15:55
Diyanet yaz Kuran kurslarında 3 milyon öğrenciye ulaşmayı hedefliyor
16:09
Bakan Yumaklı, yaralı tay "Nazlı" için yapılan yardım çağrısını karşılıksız bırakmadı
"Asrın inşası"nda 250 bininci konut yarın teslim edilecek
"Asrın inşası"nda 250 bininci konut yarın teslim edilecek
FOTO FOKUS
Bakan Güler: Sınırlardaki güvenlik tedbirleri artırıldı
Bakan Güler: Sınırlardaki güvenlik tedbirleri artırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ