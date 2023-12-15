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Gündem
TRT Haber 15.12.2023 18:46

Bakan Yerlikaya köpeklerin saldırdığı Tunahan'ı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan'ı ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya köpeklerin saldırdığı Tunahan'ı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ankara’da okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Tunahan'ın tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Tunahan'ı hastanede ziyaret ettiklerini ifade eden Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Hem kendisine hem de babası Halil kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Doktorlarımızın da verdiği bilgiye göre Tunahan’ın sağlık durumu şükürler olsun iyiye gidiyor. Tunahan yavrumuzun yaşama tutunma azmi, mücadelesi ve güler yüzü sadece ailesine değil, hepimize güç verdi. Eğitim hayatı boyunca evladımızın hep yanında olacağız."

 

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