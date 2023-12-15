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Gündem
AA 15.12.2023 18:30

Bakan Fidan, çevrim içi KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çevrim içi düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Bakan Fidan, çevrim içi KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı
[Fotoğraf: Dışişleri Bakanlığı]

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu ile İskandinav ve Benelüks ülkelerinin daveti üzerine gittiği Norveç'in başkenti Oslo'da Fidan, çevrim içi KEİ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.

Toplantıda, Türkiye'nin KEİ Dönem Başkanlığı Arnavutluk'a devredildi.

Bakan Fidan, çevrim içi KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı

Bakanlık, dün de KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi 47. Toplantısı'nın düzenleneceğine ilişkin açıklama yapmıştı.

Açıklamada, Türkiye'nin 1 Temmuz'da üstlendiği KEİ Dönem Başkanlığı kapsamında "Yenilikçi Teknoloji Girişimciliği: Taze Girişimlerin Rolü" teması altında, Dönem Başkanlığı öncelikleri arasında yer alan KEİ Ekonomik Gündem Belgesi'nin güncellenmesi, Proje Geliştirme Fonu'na işlerlik kazandırılması, KEİ İş Konseyinin canlandırılması konularında önemli ilerlemeler kaydedildiği belirtilmişti.

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Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı
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