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TRT Haber 23.08.2023 20:36

Bakan Yerlikaya: Çanakkale'deki orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'de meydana gelen orman yangınına müdahalenin aralıksız sürdüğüne dikkat çekerek, yangın bölgesine "3 bin 84 personel, 8 uçak, 30 helikopter, 240 arasöz, 81 su tankeri, 375 diğer araç ve iş makinası sevk edildi" dedi.

Bakan Yerlikaya: Çanakkale'deki orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Merkeze bağlı Kayadere, Fevzi Çakmak (Damyeri Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular (salavat mahallesi, Andıktaşı mahallesi), Sarıcaeli, Elmacık (Değirmendere Mahallesi), Çiftlikdere köylerinden ve 18 Mart Üniversitesi kampüsünden toplam 394 hane, bin 428 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Taşlıtarla ile Kızılcaören köyünün risk altında olduğu değerlendirilmekte ve takip edilmektedir"

"97 kişinin dumandan etkilendi"

Bakan Yerlikaya, Orman yangınında 97 kişinin dumandan etkilendiğini ve 37 kişinin tedavisine devam edildiğini söylerek "Tahliye edilen Yağcılar Köyü’nde 4 ev, Ulupınar Köyü’nde 5 ev hasar görmüştür" dedi.

"Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan Karayolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır"

Sarıcaeli Köyü yaşlı bakım evinden 54 vatandaşın tahliye edildiğini ve toplamda 74 kişinin Terzioğlu KYK yurduna yerleştirildiğini ifade eden Yerlikaya sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan Karayolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır.
Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Afet psikososyal destek grubu, 11 personel ile görev yapmaktadır. "

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Ali Yerlikaya Çanakkale İçişleri Bakanlığı
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