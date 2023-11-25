Hafif Sağanak Yağışlı 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 25.11.2023 16:39

Bakan Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanları ile ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla "Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

Bakan Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda Narkogüç, Kafes, Kahramanlar, Kalkan, Mercek, Sibergöz, Çember, Kıskaç, Çengel, Mengene ve Kartel operasyonlarının değerlendirildiğini belirtti.

Yerlikaya, terör ve işbirlikçileri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve kartellerle mücadelelerinin azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

"Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı"na, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve ilgili birim yöneticileri katıldı.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
Sıradaki Haber
Meclis, 2023'ün 10 ayında 294,5 bin ziyaretçiyi ağırladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:05
Bakan Yumaklı: 21 yılda 7 milyar tohumu ve fidanı toprakla buluşturduk
17:00
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani ara 2. gününde
16:58
Rize’de heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
16:55
Hudut Kartalları 2'si terörist 3 kişiyi yakaladı
16:49
İzzeddin Kassam Tugayları serbest bıraktığı esirlerin görüntüsünü yayınladı
16:43
Aksaray'da bir otomobilde bal pitonu ele geçirildi
Antalya'da sağanak etkili oldu
Antalya'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
Muğla'da önce hortum sonra yağış etkisini gösterdi
Muğla'da önce hortum sonra yağış etkisini gösterdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ