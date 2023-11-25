Çok Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.11.2023 14:06

AK Parti'de temayül yoklaması yarın yapılacak

AK Parti'de gözler belediye başkan adaylarının belirlenmesindeki önemli kriterlerden biri olan temayül yoklamasına çevrildi. 160 bine yakın partilinin çevrimiçi katılacağı yoklama, yarın Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilecek.

AK Parti'de temayül yoklaması yarın yapılacak

AK Parti, 31 Mart yerel seçimlerinden de birinci parti olarak çıkmak için hummalı bir çalışmanın içinde. Belediye başkan adaylarının belirlenmesi için şimdi sıra binlerce partilinin görüşünün alınmasında.

AK Parti'ye yaklaşık 6 bin aday adaylığı başvurusu yapıldı. 22 Kasım'da sona eren başvuru sürecinin ardından parti teşkilatı yoklama çalışmalarına yoğunlaştı. 81 ilde çevrim içi gerçekleştirilecek temayül yoklamasında yaklaşık 160 bin AK Partili "Kimi aday olarak görmek istersiniz?" sorusunu yanıtlayacak.

Temayül yoklamasının şeffaf ve tarafsız bir şekilde yapılması için her ilde komisyonlar oluşturuldu. Komisyonlarda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile milletvekilleri bulunuyor.

AK Parti'de hedef Cumhur İttifakı çatısı altındaki mevcut belediyelere yenilerini eklemek. Bunun için temayül yoklaması ile anket ve saha çalışmalarının sonuçları titizlikle analiz edilecek. Belirlenen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları peyderpey kamuoyuna duyurulacak.

ETİKETLER
AK Parti
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi temel politikamız haline getirdik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:29
Meclis, 2023'ün 10 ayında 294,5 bin ziyaretçiyi ağırladı
15:25
Amasra'daki hamsi şenliğinde yarım ton hamsi dağıtıldı
15:17
Ankara'da silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı
15:17
İnşaat demiri özel güvenlikli etiketle takip edilecek
15:02
Erzurum Emniyeti'nden "Unutmayın KADES ile yalnız değilsiniz" paylaşımı
15:01
Van'da "femur kırığı" olan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Ankara'da yağmur
Ankara'da yağmur
FOTO FOKUS
Kocaeli'de fırtına: 7 balıkçı teknesi battı
Kocaeli'de fırtına: 7 balıkçı teknesi battı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ