Sağanak Yağışlı 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.11.2023 11:53

Saldırı girişimleri cezasız kalmadı: 649 terörist etkisiz

Mehmetçik, 15 Ağustos-23 Kasım tarihleri arasında, Suriye harekat alanındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 649 teröristi etkisiz hale getirdi.

Saldırı girişimleri cezasız kalmadı: 649 terörist etkisiz

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarını dünyada eşi benzeri bir hassasiyet ile gerçekleştiren Mehmetçik, Suriye harekat alanında görevine başarıyla devam ediyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, harekat alanında ve hudut karakollarında inceleme ve denetleme yaptı. Görevli personelle görüşen Bayraktaroğlu, kendi tecrübelerini personele aktararak, alınan tedbirlere yönelik talimat verdi.


Açıklamada, harekat alanlarında gerçekleştirilen operasyonlara dair ayrıntılara da yer verildi.

Buna göre, Mehmetçik, 15 Ağustos-23 Kasım tarihleri arasında, Suriye harekat alanındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 606'sı PKK/KCK-PYD/YPG mensubu, 43'ü DEAŞ mensubu olmak üzere 649 teröristi etkisiz hale getirdi.

Hudut kartalları, aynı tarihler arasında yasa dışlı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1048 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalananlardan 41'inin PKK, 5'inin DEAŞ, 2'sinin MLKP ve 162'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Ayrıca hudutlardan geçme girişiminde bulunan 53 bin 890 düzensiz göçmen engellendi.

ETİKETLER
Mehmetçik Milli Savunma Bakanlığı Sınır Güvenliği Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Bakan Göktaş: Kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:30
Kara yolunda tartışan iki kişi, hafif ticari araçların çarpması sonucu öldü
12:25
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
12:18
Cevdet Yılmaz, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'ı kabul etti
12:03
Bilecik'te yaşanan köpek katliamıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi
11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldıralım
12:01
İsrail'in teröre destekle suçladığı Belçika Başbakanı'ndan Netanyahu'ya yanıt
Bingöl'ün Hesarek Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
Bingöl'ün Hesarek Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldıralım
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helal belgelendirmedeki ihtilafları ortadan kaldıralım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ