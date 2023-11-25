Saldırı girişimleri cezasız kalmadı: 649 terörist etkisiz

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarını dünyada eşi benzeri bir hassasiyet ile gerçekleştiren Mehmetçik, Suriye harekat alanında görevine başarıyla devam ediyor.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, harekat alanında ve hudut karakollarında inceleme ve denetleme yaptı. Görevli personelle görüşen Bayraktaroğlu, kendi tecrübelerini personele aktararak, alınan tedbirlere yönelik talimat verdi.

Fırat Kalkanı Harekâtı (FKH), Zeytin Dalı Harekâtı (ZDH), Barış Pınarı Harekâtı (BPH) ve Bahar Kalkanı Harekâtını (BKH) dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyet ile gerçekleştiren Kahraman Mehmetçik, Suriye harekât alanında görevine başarıyla devam ediyor.



Kara Kuvvetleri… pic.twitter.com/3d2y8wUJlG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2023

Açıklamada, harekat alanlarında gerçekleştirilen operasyonlara dair ayrıntılara da yer verildi.

Buna göre, Mehmetçik, 15 Ağustos-23 Kasım tarihleri arasında, Suriye harekat alanındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 606'sı PKK/KCK-PYD/YPG mensubu, 43'ü DEAŞ mensubu olmak üzere 649 teröristi etkisiz hale getirdi.

Hudut kartalları, aynı tarihler arasında yasa dışlı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1048 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalananlardan 41'inin PKK, 5'inin DEAŞ, 2'sinin MLKP ve 162'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Ayrıca hudutlardan geçme girişiminde bulunan 53 bin 890 düzensiz göçmen engellendi.