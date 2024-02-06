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TRT Haber 06.02.2024 19:44

Bakan Yerlikaya: Adliyedeki saldırıyla ilgili 40 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili "İstanbul Emniyetimiz, saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı, 40 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarımız devam ediyor" dedi.

Bakan Yerlikaya: Adliyedeki saldırıyla ilgili 40 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: (Arşiv)]

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıyla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bir vatandaşımız teröristlerin açmış olduğu ateşle, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. 3 polis memurumuz, 3 vatandaşımız yaralandı ve tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.

Çağlayan Adliyesi önünde saldırı girişimi: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Çağlayan Adliyesi önünde saldırı girişimi: 2 terörist etkisiz hale getirildi

"Milletimize ihanet edenleri kazdıkları kuyularda boğumaya devam edeceğiz"

Bugün 6 Şubat depreminin yıl dönümü, aynı zamanda mübarek Miraç gecesi. Biz deprem şehitlerimizin acısını yaşarken, bu mübarek gecede milletimiz için dua ederken, hainler bir terör saldırısı girişiminde bulundurlar. Ama biz durmayacağız. Milletimize ihanet edenleri kazdıkları kuyularda boğumaya devam edeceğiz.

Her zaman söylüyoruz; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

25 adrese operasyon yapıldı

İstanbul Emniyetimiz, saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı, 40 şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarımız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı olarak, 1 Haziran 2023'ten, 6 Şubat 2024'e kadar 335 terör örgütlerine operasyon düzenlemişiz. Bu operasyonlarda 260 DHKP-C terörist gözaltı, bunlardan 30 tutuklu, 137 adli kontrol ve 6'sı da etkisiz hale getirilmiştir.

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Ali Yerlikaya Terör Saldırısı
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