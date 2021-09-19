Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gerçekleştirdiği Çanakkale programı kapsamında, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yanık, ardından, Barbaros Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışına katıldı.

"Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları misafir edilecek"

Açılışta konuşan Bakan Yanık, "Ülkemizde bir ilk olan Şehit Yakınları ve Gazievi'mizin yapımıyla, 81 ildeki şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları misafir edilerek, onların buluşmaları ve sosyal aktiviteleri için bir ortam sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

Türkiye'de ilk



Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi 80 yatak kapasiteli. Ayrıca Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

"En iyisini yapmanın gayreti içindeyiz"



Her zaman en iyisini yapma gayreti içinde olduklarını söyleyen Bakan Yanık, "Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın yaşam standartlarını yükseltecek ve huzurlarını sağlayacak hizmetleri gerçekleştirmek vazgeçilmez hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu amaçla, geliştirdiğimiz yeni hizmet modelleriyle en iyisini yapmanın daima gayreti içindeyiz" açıklamasını yaptı.

