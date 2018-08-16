Bakan Varank'tan 'sanayi üretimi' değerlendirmesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2018 yılı Haziran ayına ait sanayi üretim endeksini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin, sanayinin öncülüğünde güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini söyleyen Varank, “Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.” dedi.

"650 bin kişiye yeni istihdam alanı sağlandı"

Haziran ayı sanayi üretiminde yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki yüzde 17,9’luk artışın yakalamak istedikleri trendin bir göstergesi olduğunu belirten Varank, bu yükselişi sürdürülebilir hale getirmek istediklerini belirtti.

Mayıs ayı rakamlarına göre bir yıl içinde 650 bin kişiye yeni istihdam imkanı sağlandığını ifade eden Varank, bunun 283 bininin sanayi sektörü kaynaklı olduğunu söyledi.

"Tarihimizin en yüksek Temmuz ayı rakamına ulaştık"

Varank, “Türkiye, tüm dünyada etkisi hissedilmeye başlayan ticaret savaşlarına rağmen Temmuz’da ihracatını yüzde 11,8 artırdı. Böylece tarihimizin en yüksek Temmuz ayı rakamına ulaştık. İhracatımızda sanayi ürünlerinin yüzde 95’e varan oranı, sanayicilerimizin gücünü bir kez daha ortaya koydu.” dedi.

İhracat pazarlarındaki toparlanma ve canlı turizm sektörünün sanayinin performansına katkı verdiğini kaydeden Varank, “Sağlam sanayi altyapımız ve dinamik girişimcilerimiz; ülkemize yönelik iç ve dış saldırılarla mücadelede en önemli dayanağımızdır.” ifadelerini kullandı.

"Türk sanayicisi devleti ile birlikte dimdik ayakta"

Türkiye’nin son dönemde yaşanan ekonomik saldırılardan da kazanarak çıkacağını dile getiren Varank, Türk sanayicisinin devleti ile birlikte dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

Varank, “Bakanlık olarak yerli ve milli üretimi desteklemek, cari açığı azaltmak ve milli teknoloji hamlemizde başarıya ulaşmak için bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Açıkladığımız 100 günlük eylem planında da; üretimde sadece nicelik değil, katma değeri de artırmaya odaklandık.” dedi.

"Sanayimizin olumsuz etkilenmesine asla izin vermeyeceğiz"

Bakanlık olarak yerli ve milli üretimi desteklemek, cari açığı azaltmak ve milli teknoloji hamleleriyle başarıya ulaşmak için bütün imkanları seferber ettiklerini dile getiren Varank, “Bu süreçten sanayimizin olumsuz etkilenmesine asla izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber