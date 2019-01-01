Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Erkek Öğrenci Yurdu ve Şehit Özel Harekatçılar Kız Öğrenci Yurdu'na sürpriz ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. İki bakan, öğrencilere baklava ikram ederek, yeni yıllarını kutladı. Öğrencilerin aileleriyle görüntülü telefon görüşmesi yapan bakanlar, çocuklarının devlete emanet olduğunu ve gözlerinin arkada kalmaması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin taleplerini de dinleyen Kasapoğlu ve Varank, yurtların yemekhane ve kantinlerinde de inceleme yaptı.

Gençlerden gelen talepler üzerine, yurtlarda spor olanaklarının daha da iyileştirileceği vurgulandı.

"Gençlerimizle daha çok bir araya geleceğiz"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurtların, otellerle rekabet edecek kadar konfor ve kaliteyi yakaladığını belirterek, "Öğrencilerimizle sohbetimizde, yurtlarda bir dakikalarını bile boş geçirmemelerini, bu noktada tüm fiziki şartların gerçekleştirilmesi için seferber olacağımızı belirttik. Biten bir yılın son anlarında gençlerimizin heyecan ve coşkusunu görmek bizleri mutlu etti. Bundan sonra gençlerimizle daha çok bir araya geleceğiz. Öğrencilerimizin projelerini, geleceği dönük planlarını gerçekleştirmek için çalışacağız. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm milletimize sağlıklı, huzurlu ve afiyet dolu bir yıl diliyorum." diye konuştu.

"İmkanlar çok gelişti"

Bakan Varank da 2019 yılını ailelerinden uzakta karşılayan öğrencilerin yanında olmak ve sorunlarını dinlemek üzere ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Senenin son gününde öğrenci arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu güzel bir ev sahipliği yaptı ve bizi öğrenci kardeşlerimizle bir araya getirdi. Bugün öğrencilerle birlikte olmak çok anlamlı. Çünkü birçoğu sınavlarından dolayı ailelerinin yanına gidemedi. 16 yıllık AK Parti iktidarları dönemlerinde öğrencilerimiz için neler yaptığımızı, burada gençlerimizle sohbet ettiğimizde daha iyi anlıyoruz. İmkanlar çok gelişti. Öğrencilik yıllarımızda bu imkanlar yoktu. İnşallah öğrencilerimiz ve halkımız için hayırlı bir sene olur."

KYK Genel Müdürü Recep Ali Er'in de eşlik ettiği ziyaretler, yaklaşık 3 saat sürdü.

Kaynak: AA

