Yeni yılı farklı bir yerde karşılamak için Orhanlı Polis Merkezi Amirliği'ne geldiğini dile getiren TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Bugün Tuzla polis karakollarından birindeyiz. Orhanlı Karakolu'nda yeni yılı karşılıyoruz. Şu anda polis arkadaşlarımızla ve emniyet müdürümüzle, belediye başkanımızla beraberiz. Az önce sohbet ederken İstanbul genelinde asayiş durumunu sordum. Hamdolsun herhangi bir sorunumuz, sıkıntımız yok. Vatandaşlarımız, İstanbullu hemşehrilerimiz huzur içerisinde, kimisi evlerinde, kimisi dışarıda eşiyle dostuyla yeni yılı karşılıyor. Bu vesileyle vatandaşlarımızın, İstanbulluların yeni yılını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Binali Yıldırım, 2018'de canla başla çalışan, halkın huzuru için hayatını seve seve veren polislerin, askerlerin, jandarmaların bütün güvenlik birimlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, gazilere de hayırlı ömür diledi.

Vatandaşların evlerinde huzur içerisinde yaşadığına vurgu yapan Yıldırım, bu huzuru zaman mefhumu tanımadan çalışan güvenlik güçlerine borçlu olduklarını vurguladı.

Polis merkezi ziyaretinde Yıldırım'a İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da eşlik etti.

Polislerin yeni yılını telsizden kutladı

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, telsizden polislerin yeni yılını kutladı.

Polis telsizinden teşkilatın yeni yılını kutlayan Yıldırım, "24 saat vatandaşın can ve mal güvenliği, huzuru için kar, kış, yağmur, çamur demeden gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm emniyet teşkilatımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Görevinizde üstün başarılar diliyorum. Bu vesileyle şehitlerimize Rabb'imden rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Yeni yılın aileleriniz başta olmak üzere milletimize huzur ve güvenlik getirmesini Mevla'mdan niyaz ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

Yıldırım'dan darülaceze ziyareti

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Kayışdağı'ndaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü'nün kadın misafirlerini ziyaret etti.

Burada ağırlanan kadınlara karanfil veren Yıldırım, bazı misafirlerle özel olarak görüşerek taleplerini dinledi.

Darülaceze ziyaretinde Yıldırım'a TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım eşlik etti.

İtfaiyeye yeni yıl ziyareti

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ümraniye İtfaiye İstasyonunu ziyaret ederek, çalışanların yeni yılını kutladı. Yıldırım, burada konuşma yaptı.

Kaynak: AA