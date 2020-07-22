Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki İMES OSB Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Kocaeli'deki programının yoğun geçtiğini söyledi.

Bilişim Vadisi'nde G20 Dijital Ekonomi Bakanları Zirvesi'ne uzaktan bağlantıyla katıldığını belirten Varank, "Ülkemizin yapay zeka, dijital güvenlik, akıllı şehirler ve dijital ekonominin ölçülmesi gibi farklı alanlardaki önceliklerini muhataplarımızla tartıştık, G20'nin önümüzdeki dönem yol haritasını şekillendirdik. Şimdi de sizlerle birlikteyiz. Bugünü şöyle özetleyebiliriz; güne sanayi ile başladık, teknoloji politikaları ile devam ettik, her şeyin temeli beşeri sermaye, insan gücü diyerek de noktalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Varank, Türkiye'de sanayinin kalbinin Kocaeli'de attığını dile getirerek, kentteki 14 Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 2 serbest bölge, 4 teknopark ve Bilişim Vadisi'nden alınan güçle üretim, istihdam ve ihracatta önemli bir rol üstlenildiğini kaydetti.

"Haziran'da 1421 yeni sanayi işletmesi kuruldu"

En son 17 Haziran'da Kocaeli'deki sanayicilerle bir araya gelip son dönem gelişmeleri masaya yatırdıklarını anımsatan Varank, şöyle konuştu:

"O günden bu yana üretim ve yatırım verilerinde, canlanma eğiliminin güçlendiğini görüyoruz. Birkaç rakama özellikle değinmek istiyorum, mayıs ayında sanayi üretimi nisana göre yüzde 17,4 arttı. Halen geçen senenin altındayız ancak ay bazında toparlanmamız pek çok ülkeye göre gerçekten çok hızlı. Üretimdeki bu toparlanmayı sanayi sicil verilerinden de teyit edebiliyoruz. Haziran'da 1421 yeni sanayi işletmesi kuruldu. Bu sayı, geçen seneye göre yüzde 91'lik bir artışa tekabül ediyor."

"Yılın ilk yarısında 606 üretim tesisi faaliyete geçti"

Bakan Varank, OSB'lerde de fabrikalar açılmaya devam ettiğini, yılın ilk yarısında 606 üretim tesisinin faaliyete geçtiğini aktardı.

Yatırıma baktıklarında da güçlü bir trendin görüldüğüne dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Bunu teşvik belgelerimize olan talepten çok net izleyebiliyoruz. İlk 6 ayda teşvik talebi, geçen seneye göre yüzde 14 arttı. Ertelenmiş tüketimin yatırımlara yönelmesi elbette çok sevindirici bir gelişme. Tabii önemli olan bu eğilimin istikrarlı ve kalıcı hale gelmesi. Beklenti ve dış talep kanalına baktığımızda orada da iyileşmeyi çok net biçimde görebiliyoruz. Yeri gelmişken çok güncel bir veri paylaşayım, temmuzun ilk iki haftasında sanayideki elektrik tüketimi, nisan-haziran dönemini geride bırakmanın yanında, martın aynı dönemini de geçmiş durumda. Yani son 3 ayda ilk defa martı geçiyoruz."

Kocaeli'deki verileri aktaran Varank, kentin şimdiden martın ilk yarısındaki performansı geride bıraktığına değindi.

"KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz"

Varank, Kocaeli ne kadar hızlı toparlanırsa ülke genelindeki etkinin de bu denli güçlü olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Biz de Bakanlık olarak şehrimizin potansiyelini ileriye taşıyacak her türlü projeye destek veriyoruz. Yılbaşından bu yana şehrimizdeki 4,5 milyar liralık sabit yatırıma teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımların tamamlanmasıyla ilave 5 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları açılmasını bekliyoruz. KOSGEB de şehrimizdeki KOBİ'lerin yanındaydı; ilk 6 ayda 800'e yakın KOBİ'ye farklı destekler sunduk. Hazır KOSGEB demişken, bugün çağrısını açtığımız programa da tekrar değinmek istiyorum. KOBİGEL kapsamında 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme'nin yeni çağrısını ilan ettik. Hem dijital teknolojileri geliştiren hem de bu teknolojileri kullanan işletmelerin sayıca çoğalmasını istiyoruz. Program kapsamında KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Büyük veri, nesnelerin interneti, akıllı sensörler, endüstriyel robot teknolojileri, ve artırılmış gerçeklik gibi alanlarda başvuruları kabul edeceğiz. Çağrımız 17 Eylül'e kadar açık. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor, sonuçları da kasım ayı sonuna doğru açıklamayı planlıyoruz."

Varank, küresel rekabette vazgeçilmez bir oyuncu olmanın yolunun inovasyona yatırım yapmaktan geçtiğini, buradan hareketle ülkenin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssünü Kocaeli'ye, Bilişim Vadisi'ne konumlandırdıklarını söyledi.

"Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için çalışmalara başladık"

Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterim araçlarını burada halkın beğenisine sunduklarını hatırlatan Varank, şöyle konuştu:

"Aralıktan bu yana Vadiye olan firma başvurularında yüzde 50'lik bir artış görülüyor. Yerleşik firma sayısı 79'dan 112'ye çıktı. Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri için burası bir cazibe merkezi olmaya başladı. Otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip 'EDAG' Vadide yerini aldı. Yine uluslararası şirketlerden 'FEV' ile yönetici şirketimiz sözleşme imzaladı. Bu şirket genişleme planlarını Bilişim Vadisi'nde yapmayı planlıyor.

Biz Vadiyi (Bilişim Vadisi) aynı zamanda teknoloji tabanlı girişimciliğin de merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu amaçla 100 milyon liralık bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulması için çalışmalara başladık. İnşallah bu fonun imzalarını da yakın zamanda birlikte atacağız. Ulaşım, haberleşme, nesnelerin interneti, finans, siber güvenlik, robotik ve otomasyon gibi alanlardaki projeleri bu fonla birlikte değerlendirmek istiyoruz."

"Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyeceğiz"

Varank, İstanbul ve Doğu Marmara kalkınma ajanslarının finansmanıyla, Bilişim Vadisi ile TÜBİTAK TÜSSİDE ortaklığında Türkiye Açık Kaynak Platformunu kurduklarını söyledi.

Özel sektör şirketleri ve sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu platformla, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu kritik yazılımları üretmeyi, ülkenin yazılımcı havuzunu büyütmeyi ve bu alanda dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerine değinen Varank, "Ayrıca, Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve yazılım okulları açacağız. Bu okullardan biri de Bilişim Vadisi'nde kurulacak. Böylece gençlerimize teknolojinin farklı alanlarında yeni kabiliyetler kazandıracağız. Bununla birlikte, gençleri sanayi sektörüne yönlendirmeyi, bu alanda yetiştirmeyi de son derece önemsiyoruz" diye konuştu.

"Yılda 2 bin kişiye uygulamalı eğitimler verilecek"

Bakan Varank, temeli atılan Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi'nin bu açıdan kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"16 milyon liralık bu projenin 10 milyon lirası Kalkınma Ajansımızca finanse edilecek. Bu merkezin hayata geçmesiyle, sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücünü yetiştirmek üzere yılda 2 bin kişiye uygulamalı eğitimler verilecek, üniversite-sanayi iş birliği projeleri hayata geçecek, çevre OSB'leri de dahil ettiğimizde 3 bine yakın firmanın yenilikçi ürün geliştirme kapasitesi artacak, yalın üretim ve verimlilik konularında firmalara danışmanlık desteği verilecek, Ar-Ge yapmak isteyen işletmeler, merkezin sahip olduğu tasarım ve ileri mühendislik programlarından yararlanabilecek, firmalar ayrıca bu merkezin prototipleme, imalat, test ve ölçüm imkanlarından da faydalanabilecek. Böylece hem beşeri sermayenin hem de çevre OSB'lerdeki firmaların yetkinlikleri çeşitlenerek gelişecek. İş bulmak kolaylaşacak ve sanayici nitelikli eleman ihtiyacını daha hızlı bir şekilde karşılayabilecek."

"Şimdiye kadar 351 firma Güvenli Üretim Belgesi aldı"

Yeni dönemin kodlarının güvenli üretim, güvenli ticaret, güvenli turizm gibi tanımlamalar üzerinden şekillendiğini belirten Varank, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında yeni bir dalgayla karşılaşmamak için tedbirlere azami seviyede uyulmasının önemine değindi.

Asla rehavete kapılmamak gerektiğini anlatan Varank, "Biz tam da bu noktada, sanayide ve hizmetler sektöründe ürün güvenliğini artırmak adına önemli bir adım attık. Türk Standardları Enstitüsü, üretim ve hizmetler sektörüne yönelik kılavuzlar hazırladı. Kılavuzlarda yer alan tedbirleri uygulayan firmalara, COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi ve Güvenli Hizmet Kalite Belgesi veriyoruz. Şimdiye kadar 351 firma Güvenli Üretim Belgesi alırken, hizmetler sektöründe 34 firmaya Güvenli Hizmet Belgesi verdik." ifadelerini kullandı.

Varank, salgın boyunca sanayinin güçlü altyapısı sayesinde, ihtiyaç duyulan her ürünü kolayca üretebildiklerini dile getirerek, bundan sonraki dönemde de yeni başarı hikayelerine birlikte imza atacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından İMES OSB Başkanı İrfan Küçükay, 1923 yılında düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde yerli malının desteklenmesine ilişkin alınan kararın fotoğrafını Varank'a hediye etti.

Bakan Varank, bunun üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetin 2 yıllık icraatlarını anlattığı toplantıda Sanayileşme İcra Komitesi kurulacağını ilan ettiğini hatırlatarak, "Bu aslında Türkiye sanayisini daha fazla geliştirmek, kamu alımlarında teşvik etmek adına önemli işleri kotarmak için kurulacak. İnşallah bu komitenin kurulmasıyla da sanayicilerimizin sıkça şikayet ettiği yerli malıyla ilgili sorunların tümünü ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu.

Daha sonra Bakan Varank, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay ve diğer protokol üyeleriyle İMES OSB'de kurulacak merkezin temeline ilk harcı attı.