Açık 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.10.2023 16:06

Bakan Uraloğlu'ndan PTT'ye kutlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin iletişim ve haberleşme alanında sundukları hizmetlere dikkati çekerek, kurumun geçmişte olduğu gibi gelecekte de aynı özveriyle çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu'ndan PTT'ye kutlama
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin geçmişte elde ettiği başarılarla geleceği şekillendirdiğini, iletişim ve haberleşme alanlarında sunduğu hizmetlerle vatandaşlara karşı sorumluluğunun büyüklüğü ve öneminin farkında olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı geçmişte olduğu gibi gelecekte de aynı özveri ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu özel gün vesilesiyle, çalışma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sizler olmadan, PTT ailemizin bugünkü başarısı ve itibarı mümkün olmazdı."

Bakanlık ve bağlı kuruluşların, faaliyetlerini sürdürdükleri alanlarda sundukları hizmetlerle vatandaşların hayatını kolaylaştırdığına dikkati çeken Uraloğlu, "Cumhuriyetin 100. Yılına Mektup Kampanyası" ve "Türkiye Kart Projesi" gibi projeleri yakından takip ederek, çalışmaların verimli bir şekilde ilerlemesine destek olduklarını belirtti.

İki asra yaklaşan tecrübe

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, iki asra yaklaşan tecrübe ışığında, yurt içinde ve dışında sundukları hizmetlerle büyük başarılara imza attıklarını bildirdi.

PTT'nin, kurulduğu günden bu yana, her koşulda ülkenin çıkarlarına uygun bir şekilde hareket etmeyi ve hizmetlerini her zaman Türk milletinin önceliklerine göre yürütmeyi hedeflediğini ifade eden Gülten, "Destansı tarihine yaraşır hizmetleriyle bugüne de adını altın harflerle yazdıran değerli PTT ailemizin 183. yılını kutluyor, memlekete hizmet aşkıyla perçinlenecek nice yıllar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Posta Nezareti olarak kuruldu

PTT AŞ, 23 Ekim 1840 tarihinde, Posta Nezareti olarak, Osmanlı Devleti içerisinde iletişim ve haberleşmeyi sağlamak üzere kuruldu.

Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak ülkenin dört bir yanında, geniş hizmet ağı ile posta, kargo, lojistik, filateli ve e-ticaret gibi birçok sektörde vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

PTT AŞ, dünyada büyük bir hızla yaşanan dijital değişim ve dönüşümü yakından takip ederek çalışmalarını sürdürüyor.

ETİKETLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
Sıradaki Haber
Fahrettin Altun: Birlikte hakikat ülküsünü savunmalıyız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:33
Fukuşima'daki atık suyun okyanusa boşaltılmasında ikinci evre sona erdi
17:32
İsrail ordusu, Lübnan sınırında bir “hücreyi” vurduğunu duyurdu
17:31
AB, Orta Doğu Barış Sürecini canlandırmak için uğraşacak
17:30
Esenyurt’ta bir apartmanda yangın: 4 kişi tedavi altında
17:21
İsrail ile çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın güneyinde 19 binden fazla kişi yerinden oldu
17:18
Dışişleri Bakanı Fidan Tahran’da
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 17'nci gününde devam ediyor
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 17'nci gününde devam ediyor
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan çocuk babasına veda etti
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan çocuk babasına veda etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ