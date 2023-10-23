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TRT Haber 23.10.2023 13:32

Bakan Güler, kuvvet ve birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları, yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Güler, kuvvet ve birlik komutanlarıyla toplantı yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı yapıldı.

Bakan Güler, devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alarak yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.  

 

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