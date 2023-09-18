Bakan Uraloğlu: Yeni teknolojilerle ulaşımda erişilebilirlik artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından ulaşımda erişilebilirliğin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Ulaşımda erişilebilirliğin, bireylerin en temel haklarından biri olduğu bilinciyle çalışmalar yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin haklarının gözetilmesi, hizmetlerden azami ölçekte faydalanabilmeleri, diğer bireylerle eşit şartlarda hizmet ve ürünlere erişebilmelerini amaçladıklarını vurguladı.

Uraloğlu, 2020'de Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı'nın yürürlüğe girdiğini anımsatarak, planın her yerde, herkes için ve her zaman ulaşımda erişilebilirliğin sağlanması ve tüm yeni ulaşım girişimlerinin tamamen erişilebilir hale getirilmesi doğrultusunda hazırlandığını aktardı.

Eylem Planı'nın tüm engel gruplarını ve yaşlıları, tüm ulaşım türlerini ve haberleşmeyi kapsayacak şekilde hazırlandığına dikkati çeken Uraloğlu, "Plan ile ulaşımda erişilebilirlik konusunda toplum genelinde farkındalığın artırılması, kurumsal kapasitenin geliştirilerek teknoloji ve inovasyon tabanlı uygulamalarla erişilebilirliğin desteklenmesi, altyapı-üstyapı ve araçların erişilebilirliğinin iyileştirilmesini hedefledik. Ulaşım türleri arasındaki entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik ulusal düzeyde 6 stratejik amaç ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik 14 hedef ve 33 eylem belirlendi." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, terminaller, istasyonlar gibi ulaşım yapılarının erişilebilirliğinin sağlanmasının amaçlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eylem Planı kapsamında hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin şehir içinde yaya olarak güvenli dolaşımlarına destek verecek teknolojik uygulamalar geliştirilecek. Tüm terminallerde erişilebilirlik konusunda hizmet verecek destek noktaları yaygınlaştıracağız. Ülkemizde ulaşımda erişilebilirliğin mevcut durumunun belirlenmesi suretiyle oluşturulacak veri tabanına dayalı kullanıcı dostu mobil uygulamaları artıracağız. Toplum genelinde ulaşımda erişilebilirlik konusunda farkındalığın arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlarımız seyahatlerinde hiçbir zorluk yaşamayacak."

Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası

Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin ulaşımda erişilebilirlik ihtiyaçlarına yönelik başka hizmetler de bulunuyor.

Bu çerçevede, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin terminallerde güvenli dolaşımını sağlamak amacıyla Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası uygulaması hayata geçirildi.

Uygulamayla, söz konusu bireyler gar/istasyon girişinde belirlenen yerden alınarak, trendeki seyahat edeceği koltuğa yerleştiriliyor ve seyahat sonunda trenden alınarak gar/istasyon çıkışındaki hizmet noktası butonunun bulunduğu noktaya kadar ulaştırılıyor. Uygulama Yüksek Hızlı Tren (YHT) garlarında 2019'dan itibaren kullanılıyor. Tüm ulaşım türlerinde hizmet veren terminallerde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması ile de hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin seyahatleri öncesinde ve esnasında karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri tüm sorunları asgari düzeye indirerek veya tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Ulaşımda erişilebilirlik farkındalık eğitimleri

Bakanlık, ulaşımda erişilebilirliği sürdürülebilir hale getirmek ve farkındalığı artırmak için eğitimler düzenliyor. Erişilebilir ulaşımın geliştirilmesi konusunda önemli bir farkındalık çalışması olarak değerlendirilen eğitimlere, Bakanlığın ilgili kurumları, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerden katılım sağlanıyor.

Yolcu Dostu Havalimanı Projesi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Yolcu Dostu Havalimanı Projesi ile hizmetlerde öncelik ve kolaylık sağlamak, terminalde bekleme süresini en aza indirmek, hizmet kalitesini artırarak yolcu memnuniyetini artırmak amaçlanıyor.

Yeni yapılmakta olan havalimanları, erişilebilirlik mevzuat ve standartlarına uygun inşa ediliyor. Bugüne kadar 37 havalimanı erişilebilirlik belgesi aldı.

Öte yandan yaşlı ve engelli yolcular şehirlerarası ulaşım hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli faydalanabiliyor.