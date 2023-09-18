İzmir'de DEAŞ operasyonu: Patlayıcı ve silah ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DEAŞ mensupları tarafından, gömülen silah, mühimmat ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin bulunması ve devamında şüphelilerin yakalanması kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bir mağara içerisine gizlenmiş vaziyette, bir miktar benzin, elektrikli kapsüller, yarım libre jel dinamit lokumu, parça tesiri amacıyla kullanılan vidalar ve somunlar, bomba yapmak amaçlı metal boru, 1 adet markası belli olmayan tabanca ve şarjörü ve 1 adet markası belli olmayan uzun namlulu silah elde geçirildi.

Devam eden çalışmalarda konu ile alakası tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 1 adet 7,65 çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik av tüfeği, 19 adet tabanca fişeği ve27 adet av tüfeği fişeği ile çok sayıda dijital materyale el konuldu..

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.