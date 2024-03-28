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Gündem
AA 28.03.2024 00:26

Bakan Uraloğlu Nevşehir'de iftar programında konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Eğer biz dünyada 10 ekonomiden birisi olacaksak ki çok şükür olacağız inşallah, o zaman ülkemizde daha çok yatırım yapmamız lazım" dedi.

Bakan Uraloğlu Nevşehir'de iftar programında konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nevşehir'in Avanos ilçesinde tarihi Avanos Köprüsü'nün restorasyon ve genişletme çalışma alanında incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Burada konuşan Uraloğlu, 1900 yılından beri hizmet sunan, Kızılırmak nehrinin ayırdığı ilçenin iki yakasını birbirine bağlayan köprüdeki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

İlçe esnafını da ziyaret eden Bakan Uraloğlu, AK Parti Avanos Belediye Başkan adayı Ömer Önal'a destek istedi.

Daha sonra Ürgüp ilçesine geçen Uraloğlu, AK Parti Belediye Başkan adayı Fahri Yıldız’ın seçim ofisini ziyaret etti. Burada vatandaşlara seslenen Uraloğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Yıldız’ı desteklemelerini istedi.

Bakan Uraloğlu, Nevşehir'de de esnaf ziyaretinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen sektör temsilcileri ile iftar programına katılan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye çok güzel hizmetler yaptıklarını söyledi.

"10 ekonomiden birisi olacaksak daha çok yatırım yapmamız lazım"

Her tarafı ulaşılır kıldıklarını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Şöyle bir Türkiye haritasını gözümüzün önüne getirelim. Gerçekten kara yolundan tutun hava yoluna, demir yoluna kadar birçok şey yaptık. Birçok şey de planlıyoruz. Yaptıklarımızla övünüyor muyuz, gerçekten övünmemiz lazım. Yeterli mi, asla yeterli değil. Eğer biz dünyada 10 ekonomiden birisi olacaksak ki çok şükür olacağız inşallah, o zaman ülkemizde daha çok yatırım yapmamız lazım. Ulaştırma sektöründe yatırım yapmamız lazım. Cumhurbaşkanı'mız da o talimatları bize verdi. Biz de o yatırımları yapıyoruz."

Bakan Uraloğlu, Nevşehir'de bugüne kadar yaptıkları hizmetleri ve bundan sonra hayata geçirecekleri projeleri de anlattı.

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