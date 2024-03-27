Parçalı Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.03.2024 23:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale'de iftar programına telefonla bağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı'nın katıldığı iftar programında vatandaşlara hitap etti.

Kırşehirliler Derneğince Kırıkkale'de bir düğün salonunda düzenlenen iftarda Saygılı'nın telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılan vatandaşlara seslendi.

Vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Erdoğan, artık seçime doğru yaklaştıklarını söyledi.

Sandığın seslerinin geldiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"İnşallah sandığı Kırıkkale'de patlatmak suretiyle tekrar zaferle çıkmayı hedefleyeceğinize inanıyorum. Kırıkkale'de bu müjdeyi pazar günü sizlerden bekliyorum. Bugün Diyarbakır ve Batman'daydım az önce İstanbul'a indim. Yarın da inşallah Bursa ve Kocaeli'nde programlarım var, oralara katılacağım. Zaten bunlarda bizim artık seçim öncesi son turlarımız oluyor. Kırıkkale'den müjdeyi bekliyorum. Bu vesileyle de gerek Mehmet kardeşimi gerekse de tüm Kırıkkaleli kardeşlerimi zafer edası içerisinde kucaklıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."

"Kırıkkale CHP'ye oy verme yanlışına Allah'ın izniyle düşmez"

Başkan Saygılı'nın "Tüm hemşehrilerimizin de selamları var, hürmet ediyoruz. CHP'nin Genel Başkanı sürekli Kırıkkale'yi diline doladı ama hemşehrilerimiz buna müsaade etmeyecek." sözleri üzerine Erdoğan, "Kırıkkale CHP'ye oy verme yanlışına Allah'ın izniyle düşmez, buna inanıyorum" dedi.

Programa, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, partililer ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Kırıkkale Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmeyeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:24
Tokat’ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi
01:16
İBB Başkan adayı Kurum canlı yayında soruları yanıtladı
01:08
Türkiye'nin 8'inci insani yardım gemisi Gazze için yola çıkıyor
01:05
Emine Erdoğan BM'deki "Sıfır Atık Günü" paneline video mesaj gönderdi
00:59
Biden yönetiminin Gazze politikasına tepki gösteren ABD Dışişleri çalışanı istifa etti
01:00
BM'deki "Uluslararası Sıfır Atık Günü" etkinliğine Türkiye damga vurdu
Bitlis'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor
Bitlis'te kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar devam ediyor
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale'de iftar programına telefonla bağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale'de iftar programına telefonla bağlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ