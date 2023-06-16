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Gündem
AA 16.06.2023 13:15

Bakan Uraloğlu: Kurban Bayramı süresi boyunca teyakkuz halinde olacağız

Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğa karşı tedbirlerini aldıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, demir yolu, hava yolu, kara yolu ve deniz yolunda tüm ekiplerimizle Kurban Bayramı süresi boyunca teyakkuz halinde olacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu: Kurban Bayramı süresi boyunca teyakkuz halinde olacağız
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada vatandaşların bayram sevincini doyasıya yaşamasını ve sevdiklerine kolayca ulaşmalarını istediklerini ifade ederek, bayram tatilinde KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerin ücretsiz olacağını hatırlattı.

​​​​​​​Uraloğlu, İstanbul'un iki yakasını bir araya getiren ve kent içi ulaşımın ana omurgasını oluşturan Marmaray başta olmak üzere Kağıthane-İstanbul Havalimanı Hattı ve Halkalı-Bahçeşehir Hattı, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN'ın Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Demiryolu taşımacılığının hız ve maliyet açısından çok avantajlı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlarımıza hızlı trenler ile ana hat ve bölgesel trenlerde 24 bin koltuktan fazla kapasite artışı sağladık. Memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara-İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlarımız içinse Kurban Bayramı süresince kent içi ulaşımı ücretsiz yaptık" değerlendirmelerinde bulundu.

Uraloğlu, Bakanlığın ulaşımda yoğunluk yaşanacak bayram günleri boyunca teyakkuz halinde bulunacağını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, demir yolu, hava yolu, kara yolu ve deniz yolunda tüm ekiplerimizle Kurban Bayramı süresi boyunca teyakkuz halinde olacağız. Vatandaşlarımızın sevdiklerine kavuşacağı mübarek günleri doyasıya yaşaması için tüm birimlerimizle çalışacağız. Bu vesileyle milletimizin ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz kullanım 24 Haziran gece yarısı başlayacak

Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 24 Haziran Cumartesi (cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar sürecek. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Bayram süresince sadece kent içi ulaşım sistemlerinden 3 milyona yakın vatandaşın yararlanması bekleniyor.

ETİKETLER
Kurban Bayramı Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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