8.3ºC Ankara
AA 28.11.2025 09:22

Bakan Uraloğlu: İnternetteki zararlı içeriklere karşı güçlü denetim mekanizmaları oluşturacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemelere ilişkin, "Zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu: İnternetteki zararlı içeriklere karşı güçlü denetim mekanizmaları oluşturacağız

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraoğlu, TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon heyetiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, dijital platformlarda çocuklara yönelik risklerin azaltılması, çevrim içi güvenlik, erişim kısıtlamaları ve dijital okuryazarlık konuları ele alındı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığındaki heyette, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti İstanbul milletvekilleri Suat Pamukçu ve Adem Yıldırım yer aldı.

Bakan Uraloğlu, görüşmede yaptığı değerlendirmede, çocukları dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditlerden korumanın en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirtti.

Dijital dünya ve sosyal medya kullanımının hem büyük fırsatlar hem de ciddi riskler barındırdığını ifade eden Uraloğlu, siber zorbalığın, çevrim içi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın gençleri en çok etkileyen riskler arasında olduğunu bildirdi.

Uraloğlu, çocuk ve gençleri dijital dünyanın risklerinden korumak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla yapılabilecekleri kapsamlı şekilde ele aldık." ifadesini kullandı.

Çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler üzerine kapsamlı istişarelerde bulunduklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz. Öte yandan, çocuklarımızın sosyal medyaya erişiminde ve kullanıcı hesabı oluşturmasında ebeveyn onayını ve ebeveyn denetimini sağlamayı esas alan adımları istişare ettik."

