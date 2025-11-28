Puslu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.11.2025 09:02

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3'ü kırmızı bültenle, 5'i ulusal seviyede aranan toplam 8 suçlunun Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp Türkiye'ye geri getireceklerini belirtti.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, istihbarat, KOM ile Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele başkanlıkları'nın koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilerin izini titizlikle sürdürdüklerini kaydeden Yerlikaya, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle kırmızı bültenle aranan B.B., A.C.E ve Ü.G ile ulusal seviyede aranan B.S., E.Y., M.K., H.M. ve T.Ç.'nin yakalandığını, Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, operasyonda emeği geçenleri tebrik ederek, "Bir bir yakalayıp geri getireceğiz. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerinin, zehir tacirlerinin ülkemize iadelerini sağlayacağız." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Kırmızı Bülten
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, Almanya'yı ziyaret edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:58
Brent petrolün varili 63,06 dolardan işlem görüyor
09:59
MEB ve ÖSYM, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında soru modeli çalışmaları yapıyor
09:55
ABD "çok sayıda" B-2 bombardıman uçağı siparişi verdi
09:39
İstanbul'da huzur uygulaması: 1022 gözaltı
09:36
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
09:39
Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Katil İsrail'in saldırısında bir kısmı yıkılan okul, evsiz kalan Filistinlilerin sığınağına dönüştü
Katil İsrail'in saldırısında bir kısmı yıkılan okul, evsiz kalan Filistinlilerin sığınağına dönüştü
FOTO FOKUS
Türk savunma sanayii mini İHA'larda yeni sayfa açıyor
Türk savunma sanayii mini İHA'larda yeni sayfa açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ